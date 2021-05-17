На подпольном НПЗ изъяли контрафактное топливо – СБУ
На предприятии изготавливали бензин и дизельное топливо, а затем реализовывали их в Кировоградской области.
СБУ блокировала работу подпольного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 17 мая.
Схема работала на территории Кировоградской области, где реализовывали «продукцию». Ежемесячный оборот организаторов деятельности составлял более миллиона гривен.
Правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для производства контрафактного топлива незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. После этого неучтенный бензин и дизельное топливо реализовывали через ряд подконтрольных предприятий.
«Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежат акцизному налогообложению», – сказано в сообщении.
При обысках на территории подпольного производства изъяли оборудование, почти 100 тысяч литров сырой нефти, 120 тысяч литров дизельного топлива и 24,5 тысячи литров бензина. Из незаконного оборота изъята продукция на 5,7 млн гривен.
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