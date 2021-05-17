На подпольном НПЗ изъяли контрафактное топливо – СБУ

На предприятии изготавливали бензин и дизельное топливо, а затем реализовывали их в Кировоградской области.

СБУ блокировала работу подпольного нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 17 мая.

Схема работала на территории Кировоградской области, где реализовывали «продукцию». Ежемесячный оборот организаторов деятельности составлял более миллиона гривен.

Правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для производства контрафактного топлива незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. После этого неучтенный бензин и дизельное топливо реализовывали через ряд подконтрольных предприятий.

«Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежат акцизному налогообложению», – сказано в сообщении.

При обысках на территории подпольного производства изъяли оборудование, почти 100 тысяч литров сырой нефти, 120 тысяч литров дизельного топлива и 24,5 тысячи литров бензина. Из незаконного оборота изъята продукция на 5,7 млн гривен.





Тэги: нпз, топливо, контрафакт