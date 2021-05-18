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Главная » Украина » Общество
15:30 18 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Возросли темпы вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании в стране вакцинировали 948 332 человека, из них обе дозы получили лишь 27 454 человека.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

С начала прививочной кампании было привито 948 332 человека, из них получили одну дозу – 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах за сутки:

  • Киев – 1963 прививки;
  • Винницкая область – 400 прививок;
  • Волынская область – 481 прививки;
  • Днепропетровская область – 893 прививки;
  • Донецкая область – 1072 прививки;
  • Житомирская область – 571 прививки;
  • Закарпатская – 628 прививок;
  • Запорожская область – 818 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 726 прививок;
  • Киевская область – 582 прививки;
  • Кировоградская область – 531 прививки;
  • Луганская область – 372 прививки;
  • Львовская область – 1091 прививки;
  • Николаевская область – 682 прививки;
  • Одесская область – 725 прививок;
  • Полтавская область – 422 прививки;
  • Ровенская область – 428 прививок;
  • Сумская область – 447 прививок;
  • Тернопольская область – 714 прививок;
  • Харьковская область – 962 прививки;
  • Херсонская область – 379 прививок;
  • Хмельницкая область – 792 прививки;
  • Черкасская область – 616 прививок;
  • Черновицкая область – 522 прививки;
  • Черниговская область – 415 прививок.

По состоянию на 17 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.

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Тэги: вакцинация, covid-19
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