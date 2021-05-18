Возросли темпы вакцинации в Украине
С начала прививочной кампании в стране вакцинировали 948 332 человека, из них обе дозы получили лишь 27 454 человека.
За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
С начала прививочной кампании было привито 948 332 человека, из них получили одну дозу – 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок в регионах за сутки:
- Киев – 1963 прививки;
- Винницкая область – 400 прививок;
- Волынская область – 481 прививки;
- Днепропетровская область – 893 прививки;
- Донецкая область – 1072 прививки;
- Житомирская область – 571 прививки;
- Закарпатская – 628 прививок;
- Запорожская область – 818 прививок;
- Ивано-Франковская область – 726 прививок;
- Киевская область – 582 прививки;
- Кировоградская область – 531 прививки;
- Луганская область – 372 прививки;
- Львовская область – 1091 прививки;
- Николаевская область – 682 прививки;
- Одесская область – 725 прививок;
- Полтавская область – 422 прививки;
- Ровенская область – 428 прививок;
- Сумская область – 447 прививок;
- Тернопольская область – 714 прививок;
- Харьковская область – 962 прививки;
- Херсонская область – 379 прививок;
- Хмельницкая область – 792 прививки;
- Черкасская область – 616 прививок;
- Черновицкая область – 522 прививки;
- Черниговская область – 415 прививок.
По состоянию на 17 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.
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