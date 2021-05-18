Возросли темпы вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании в стране вакцинировали 948 332 человека, из них обе дозы получили лишь 27 454 человека.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

С начала прививочной кампании было привито 948 332 человека, из них получили одну дозу – 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах за сутки:

Киев – 1963 прививки;

Винницкая область – 400 прививок;

Волынская область – 481 прививки;

Днепропетровская область – 893 прививки;

Донецкая область – 1072 прививки;

Житомирская область – 571 прививки;

Закарпатская – 628 прививок;

Запорожская область – 818 прививок;

Ивано-Франковская область – 726 прививок;

Киевская область – 582 прививки;

Кировоградская область – 531 прививки;

Луганская область – 372 прививки;

Львовская область – 1091 прививки;

Николаевская область – 682 прививки;

Одесская область – 725 прививок;

Полтавская область – 422 прививки;

Ровенская область – 428 прививок;

Сумская область – 447 прививок;

Тернопольская область – 714 прививок;

Харьковская область – 962 прививки;

Херсонская область – 379 прививок;

Хмельницкая область – 792 прививки;

Черкасская область – 616 прививок;

Черновицкая область – 522 прививки;

Черниговская область – 415 прививок.

По состоянию на 17 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.

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