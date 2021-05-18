В Китае внезапно наклонился 73-этажный небоскреб

Небоскреб SEG Plaza был построен около 20 лет назад. Он является 104 по высоте зданием в Китае и 212 по высоте в мире.

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь эвакуировали тысячи людей из небоскреба, который неожиданно зашатался. Об этом сообщает ВВС во вторник, 18 мая.

Указано, что в здании расположены многочисленные офисы и магазины. Люди поспешили покинуть 73-этажный небоскреб, высота которого составляет более 300 метров. SEG Plaza является 104 по высоте зданием в Китае и 212 по высоте в мире

Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего. Здание было построено около 20 лет назад. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.

Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.

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