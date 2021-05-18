Австралийские ученые создали первую действенную терапию против COVID-19

В терапии используется технология подавления генов РНК, останавливающая репликацию вируса.

Ученые разработали экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19. Об этом заявили в университете Гриффита во вторник, 18 мая.

Исследование проводилось международной группой ученых из Института здоровья Мензиса в Квинсленде при Университете Гриффита (Австралия) и из медцентра City of Hope (США).

В антивирусном подходе следующего поколения использовалась технология подавления генов РНК, которая называется миРНК (малые интерферирующие РНК) для прямой атаки на геном вируса, которая останавливает репликацию вируса, а также липидные наночастицы, разработанные в Университете Гриффита и City of Hope, чтобы доставить миРНК в легкие – критический очаг инфекции.

«Лечение вирусспецифического миРНК снижает вирусную нагрузку на 99,9%», – заявили ученые.

Пока терапию испытали на инфицированных мышах. Лечение улучшило их выживание и динамику выздоровления. У выживших и вылечившихся мышей в легких не было обнаружено ни одного вируса.

По словам профессора Кевина Морриса, лекарства пригодны для лечения всех бетакоронавирусов, как SARS (SARS-CoV-1) и SARS-CoV-2, а также других новых вариантов, которые могут возникнуть в будущем, потому что терапия нацелена на ультраконсервативные области вирусных геномов. Наночастицы стабильны при температуре 4°C в течение 12 месяцев и при комнатной температуре более месяца, поэтому агент может быть использован при отсутствии специальных условий хранения.

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