В Германии обрушился строящийся пешеходный мост

Рабочие не смогли спрыгнуть с моста, поскольку были прикреплены страховочными поясами к конструкциям сооружения.

На севере Германии один человек погиб и еще один пострадал в результате обрушения пешеходного моста в городе Зельце (федеральная земля Нижняя Саксония) недалеко от Ганновера. Об этом сообщает Bild во вторник, 18 мая.

Инцидент произошел сегодня около 15:30 (16:30 по Киеву). На место прибыл спасательный вертолет.

Указано, что рухнул строящийся мост. Рабочие не смогли спрыгнуть с него, поскольку были прикреплены страховочными поясами к конструкциям сооружения. Одного из них раздавило бетонной плитой.

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