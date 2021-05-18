В Германии обрушился строящийся пешеходный мост
Рабочие не смогли спрыгнуть с моста, поскольку были прикреплены страховочными поясами к конструкциям сооружения.
На севере Германии один человек погиб и еще один пострадал в результате обрушения пешеходного моста в городе Зельце (федеральная земля Нижняя Саксония) недалеко от Ганновера. Об этом сообщает Bild во вторник, 18 мая.
Инцидент произошел сегодня около 15:30 (16:30 по Киеву). На место прибыл спасательный вертолет.
Указано, что рухнул строящийся мост. Рабочие не смогли спрыгнуть с него, поскольку были прикреплены страховочными поясами к конструкциям сооружения. Одного из них раздавило бетонной плитой.
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