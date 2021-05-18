Российский танкер «заблудился в тумане» и врезался в нефтяную вышку

Никто из экипажа и обслуживающего персонала вышки не пострадал. Разлива нефтепродуктов также удалось избежать.

Российский танкер Капитан Житовский врезался в нефтяную вышку в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил Тelegram-канал Baza во вторник, 18 мая.

Утверждается, что российское судно «заблудилось» в сильном тумане. При столкновении пострадала вспомогательная вышка нефтяной платформы российской компании Лукойл.

Источник отмечает, что происшествие закончилось хорошо – никто из экипажа и обслуживающего персонала вышки не пострадал. Разлива нефтепродуктов также удалось избежать.

У танкера повреждены борт и палуба. Сумма ущерба пока до конца не установлена.







Тэги: рф, танкер, каспий