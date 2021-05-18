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Главная » Мир » Происшествия
10:30 19 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский танкер «заблудился в тумане» и врезался в нефтяную вышку

Никто из экипажа и обслуживающего персонала вышки не пострадал. Разлива нефтепродуктов также удалось избежать.

Российский танкер Капитан Житовский врезался в нефтяную вышку в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил Тelegram-канал Baza во вторник, 18 мая.

Утверждается, что российское судно «заблудилось» в сильном тумане. При столкновении пострадала вспомогательная вышка нефтяной платформы российской компании Лукойл.

Источник отмечает, что происшествие закончилось хорошо – никто из экипажа и обслуживающего персонала вышки не пострадал. Разлива нефтепродуктов также удалось избежать.

У танкера повреждены борт и палуба. Сумма ущерба пока до конца не установлена.



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Тэги: рф, танкер, каспий
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