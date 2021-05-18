Степанов объяснил, почему Украина не получила вакцины от Moderna

Уволенный глава Минздрава рассказал о проблемах с заказами COVID-вакцин у ведущих мировых производителей.

Американская фармацевтическая компания Moderna во время переговоров о покупке вакцины предложила Украине условия, которые были неприемлемы по срокам поставки. Об этом во вторник, 18 мая, сказал Максим Степанов, уволенный с должности главы Минздрава.

«Не было никакого контакта на закупку от Moderna… Мы общались с двумя американскими компаниями – Pfizer и Moderna. С Moderna мы никуда не продвинулись, потому, что сроки поставки, которые они нам предложили, были неприемлемы. Сроки, объемы которые они нам предлагали, я даже о ценовых показателях не говорю, нас не устроили», – сказал Степанов в эфире программы Хард с Натальей Влащенко на канале Украина24.

Степанов подчеркнул, что с Pfizer Минздрав начал общаться в августе 2020 года.

«Это была тяжелейшая история, мы не могли их пробить. Движение после моего разговора с министерством здравоохранения США хоть как-то начало двигаться в этом направлении, но они предлагали сроки поставки не раньше третьего квартала 2021 года в лучшем случае», – сказал он.

Степанов отметил, что переговоры с Pfizer шли «очень медленно» до телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором этой фармкомпании.

Он также отметил, что в контактах с компанией Pfizer «действительно помогали ряд израильских граждан в лоббировании интересов Украины в компании Pfizer для того, чтобы мы подучили контракт со сроками поставки как можно раньше».

Степанов заверил, что информировал премьер-минстра Дениса Шмыгаля о проблемах с поставкой вакцины AstraZeneca из Индии.

«О том, что у нас проблема с поставкой вакцины из Индии и о том, что нам дали разрешение только на 500 тысяч доз и нам нужно выбить остальные я написал письмо премьер-министру в первых числах марта», – сказал он, отметив, что вопрос вакцин рассматривался правительством «каждую неделю».

По словам Степанова, для приобретения вакцин в 2022 году и в 2023 году их нужно покупать уже в 2021 году.

«Поэтому в госбюджете я просил на вакцины 15,1 млрд гривен, а получил 3,9 млрд», – сказал он.

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