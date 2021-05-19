Руководители коммунальных предприятий обвинили мэра Энергодара в рейдерстве

В Энергодаре назрел коммунальный конфликт.

оммунальный конфликт в Энергодаре разгорается все с большей силой. После местных выборов 2020-го в городе началось противостояние новой городской власти и директоров нескольких КП. Руководство четырех местных коммунальных предприятий – «Коммунальных систем», «Специализированной медико-санитарной части», «Тепловодоканала» и «Единых информационных систем» — выступило с заявлением о давлении городских властей и невозможности работать в нормальных условиях. Свои претензии они озвучили во время пресс-конференции в Запорожье, сообщают СМИ

Коммунальные системы: новое начальство, изъятие ключей и неразбериха с зарплатой

КП «Коммунальные системы» работает с 2016 года. По словам исполняющего обязанности директора КП Сергея Скорика, в 2018 году на предприятии было всего четыре сотрудника, сейчас – более 140. В их зоне ответственности – электроснабжение и освещение первого и второго микрорайонов, центральные и квартальные дороги, ритуальные услуги.

После смены городской власти в 2020 году финансирование происходит только по защищенным статьям: электричество и зарплата.

— Фактически у нас нет аварийного запаса топлива, который поможет выполнять ремонты и устранять аварии на электросетях. Отсутствует выделение денег на наше предприятие, — рассказывает и.о. директора Сергей Скорик.

Помимо этого во время пребывания действующего директора предприятия Андрея Гринько на больничном, мэр города Дмитрий Орлов быстро назначил временно исполняющим обязанности Анатолия Миронова, хотя внутренним приказом по предприятию и.о. директора на время отсутствия Гринька числится Скорик. По словам последнего, процесс проходил с противостоянием и приходом в здание первого заммэра Ивана Самойдюка, других представителей власти и людей спортивной наружности. Все началось с того, как 5 мая действующий директор КП почувствовал себя плохо и вышел на больничный.

— К нам заявились люди с мэрии: заместители городского головы, советники мэра и люди «спортивной натуры». Они предъявили распоряжение мэра, по которому якобы назначен человек, который не находится в штате и понятия не имеет о целях предприятия. Согласно должностной инструкции и уставу КП, на период отсутствия директора я исполняю его обязанности, но это было проигнорировано, — сказал Сергей Скорик. — Они зашли в отдел кадров и бухгалтерию. Была изъята печать и электронные и казначейские ключи. Происходило уничтожение документов на месте, что было зафиксировано нашим заявлением в полицию. У нас осуществлялось какое-то противостояние. Потом приехал замдиректора по правовым вопросам и с этого момента более или менее ситуация начала выравниваться.

По его словам, сотрудников КП не слушали, когда они пытались сгладить конфликт и разобраться в ситуации. Он считает, что сейчас предприятие фактически находится «под угрозой уничтожения».

Замдиректора КП «Коммунальные системы» по правовым вопросам Игорь Гребнев открыто называет такие действия «рейдерским захватом».

— Це класична схема рейдерського захоплення. Як би це парадоксально не виглядало, рейдерами у нас виступає міська влада, — заявил юрист. – 5-го травня, коли директор підприємства поїхав до лікарні, з’‎явилось розпорядження міського голови про створення комісії. Ми будемо звертатися до суду для його оскарження. Воно мало на меті те, щоб до КП зайшли депутати, радники мера, особи, які їх супроводжували — так звані «тітушки». Це давало змогу зайти так званому новому незаконно призначеному директору Міронову. Його було призначено в цей же день — 5.05 розпорядженням міського голови. Воно є незаконним, оскільки міський голова відповідно до статуту і своїх посадових обов’язків не має права призначати виконувача обов’язків, коли є діючий директор. В свою чергу, директор має право делегувати свої повноваження, що і було зроблено – він призначив Сергія Скорика виконуючим обов’язків. Водночас робиться розпорядження на Міронова і створення комісії, які заходять і починають активно «окупувати» підприємство.

Как утверждает Игорь Гребнев, новая власть начала формировать акты приема-передачи всех объектов КП, чтобы передать их на другое коммунальное предприятие. Целью, по его мнению, было «перебросить имущество»:

— Ми почали реагувати, викликали правоохоронні органи, там є дуже багато заяв, відкрито ряд кримінальних проваджень, в тому числі і за незаконне звільнення, зловживання службовим становищем… Хочу подякувати правоохоронним органам. Вони дійсно виступали як законний орган, забезпечували громадський порядок.

По словам юриста, в кабинете главного бухгалтера нашли новое штатное расписание, утвержденное мэром. Согласно ему, снова грядут кадровые перемены: будет полное сокращение дорожной службы с 10 июля и полностью сменят руководство, также в расписании нет заместителей. При этом, никому не направили сообщений о том, что штат могут сократить.

— Викравши електронні ключі, вони почали блокувати діяльність заступника директора шляхом анулювання його електронних цифрових підписів в казначейських службах і банківських установах. Фактично міська влада штучно блокує нам можливість виплачувати заробітну плату, — заверяет юрист. — 5 травня був спрямований запит до управління комунальної власності на фінансування авансу на зарплату, його залишили без задоволення за підписом в.о керівника Ярмоленка. Мотивування відмови – зміна керівного складу та підписантів.

18 мая под видеозапись эти документы передали главному бухгалтеру, чтобы началось финансирование и выплата зарплаты. По словам юриста, главный бухгалтер сейчас по неизвестным причинам работает не в КП, а в здании мэрии.

— Вони активно телефонують керівникам підрозділів і трудовому колективу і вводять їх в оману, ніби то діюче керівництво КП не виплачує зарплату, а вони навпаки щось намагаються. Насправді вони самостійно все блокують, виставляють це під іншим кутом та намагаються видати дійсне за бажане. В них головний бухгалтер не вжила заходів щодо виплати заробітної плати, і відповідальність буде цілком на їх плечах.

Если к концу месяца не будет выплачена зарплата, обещают подавать гражданские иски и писать повторные заявления в полицию.

— Є вже відкрите кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем. Питання підозри — це питання лише часу. Незважаючи ні на що, підприємство працює у штатному режимі, — подытожил замдиректора КП «Коммунальные системы» по правовым вопросам Игорь Гребнев.

Специализированная медико-санитарная часть: «дали понять, что не будут финансировать»

На сегодня «Специализированная медико-санитарная часть» – это единственный стационар города, 12 отделений, 685 сотрудников, 9 га земли в центре, более 45 тыс. кв. метров площадей и 280 коек, из них 110 выделены для людей с COVID.

С 1 апреля пришлого года была изменена структура финансирования, теперь оно идет от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и дополнительно из городского бюджета. С этим, по словам директора Андрея Бредихина, сейчас наблюдаются очень большие проблемы.

Совместно с бывшим мэром Энергодара Павлом Музыкой удалось сделать немало – медсанчасть передали городу, сделали проектно-сметную документацию на ремонт приемно-диагностического отделения, закупили оборудование.

За 20-й год город инвестировал около 90 млн гривен. Для сравнения, в этом году – порядка 35 млн грн, около 12 млн грн из которых – это оплата коммунальных услуг.

В январе 20-го года больница стала одной из девяти опорных в области, закупили за деньги города 5 аппаратов ИВЛ, первые 14 концентраторов (на сегодня их уже 34). Город выделил более 10 млн гривен на ремонт приемно-диагностического отделения.

— Все развивалось, город инвестировал в нас, а мы продуктивно работали. Но начиная с декабря 2020-го, очень мягко и ненавязчиво мне дали понять, что не будут нас финансировать, ведь есть Национальная служба здоровья, — говорит Андрей Бредихин. — В первом квартале текущего года нас еще финансировали, но апрель и май мы полностью на собственном обеспечении. Все прекрасно знают, что со стороны НСЗУ больницы во всей стране ощущают четкий недостаток денег. Я не знаю, с чем это связано. Предположительно с тем, что в бюджете Украины не хватает денег на здравоохранение. Таким образом понятно, что нужно софинансировать больницы (из горбюджета).

Так, апрель и май КП получает деньги только из одного источника – Национальной службы здоровья Украины, чего едва хватает на зарплату сотрудникам. При этом из-за того, что город полностью прекратил выделять средства, врачи, средний и младший медперсонал лишились тех надбавок, которые были в 19-м и 20-м годах.

— Кроме того, есть определенные требования НСЗУ, по которым до 1 июля мы должны установить минимум два источника бесперебойного питания. Если этого не сделать, то с 1 июля НСЗУ прекращает финансирование стационарной помощи – это более половины бюджета больницы, — говорит директор КП. – Депутаты проголосовали за выделение этих денег (около 580 тысяч грн), но это финансирование распределено по месяцам на октябрь. То есть фактически на сегодняшний день, если все так будет дальше продолжаться, все 12 наших стационарных отделений останутся без финансирования. Нечеловеческими усилиями мы добиваемся того, чтобы больница не закрылась.

Но что-то мне навеевает мысль, что может это такая тихая экспансия, все-таки 9 гектаров земли в самом центре Энергодара – это лакомый кусочек для таких серьезных руководителей, которые возглавили город. Может, им выгодно, чтобы больница была закрыта… Судя по тому, как ведет себя городская власть, я предполагаю, что им не очень то и нужна медико-санитарная часть и одна из 9 опорных больниц.

Юрист медико-санитарной части Владимир Голищев разделяет это мнение директора КП:

— Є підозра, що нинішня влада не тільки хоче позбутися самої лікарні, вона напевно хоче позбутися і директора, тому що намагається звільнити керівника, який повністю справляється зі своїми обов’язками. Для того, щоб перехопити ініціативу, місцева влада в особі міського голови та депутатського корпусу в лютому 21-го року прийняла ряд рішень, якими змінила статути певних підприємств, в тому числі і нашого. Ці статути в деяких нормах суперечать один одному і є незаконними в деяких моментах. Основне, що ними вводиться – це наглядові ради.

Наглядові ради в комунальних підприємствах – це нове в нашому законодавстві. Створення таких наглядових рад потребує виважених рішень, виписаних норм і не може бути допущена жодна помилка. Фактично наглядова рада, з того статуту, що пропанує нам міська влада, перебирає на себе повністю весь спектр повноважень керівника. Та на щастя на сьогодні міська влада так і не спромоглася зареєструвати ці статути у державного реєстратора, і вони не вступили в свою силу, хоча депутатський корпус, який підконтрольний заступнику міського голови Івану Самойдюку, вважає інакше. Вони також прийняли ряд рішень про персональний склад цих рад, вводили в ради деяких депутатів, що викликало конфлікт інтересів, бо депутат не має голосувати за ті рішення, де звучить його прізвище.

Таким чином міський голова і його заступник вводять в оману депутатів. На сьогодні, на скільки мені відомо, є п’ять адміністративних проваджень з приводу конфліктів інтересів. Деякі депутати вже офіційно заявили, що вони не писали згоди на входження в наглядові ради.

Ми як можемо відбиваємось від нападок місцевої влади. Є на сьогодні більше 10 адміністративних проваджень в окружному адміністративному суді щодо оскаржень рішень міської ради і розпоряджень міського голови. Намагаємось діяти в правовому полі і припиняти порушення з боку місцевої влади.

Единые информационные системы: «Дайте спокойно работать»

Предприятие было создано в 2018 году по программе «Безпечне місто». Программа была реализована, а в городе установили 60 камер.

— На то время в КП был другой директор. Прошел год, руководство ничего не делало. Предприятие было в замороженном виде. Я так понимаю, предыдущей властью в лице мэра Музыки было принято решение заменить менеджера, — рассказывает о ситуации замдиректора КП Алексей Соколик. – На должность директора был приглашен человек со стороны, коммерсант, аполитичный Сергей Кучеренко. Он с 90-х годов занимается IT-технологиями и интернет-провайдерством, то есть это его стихия.

По словам Алексея Соколика, на тот момент на предприятии было всего два человека, а сегодня – 15. Система была введена в эксплуатацию уже нынешним директором Сергеем Кучеренко. На сегодняшний день она работает бесперебойно.

— После выборов и смены власти директору заявили: «у вас три месяца, и этого предприятия больше не будет». Насколько я знаю, после этого включились силовые структуры, сказав, что такое предприятие должно быть, ведь это безопасность города. На время это притихло, но начались другие нападки, — утверждает замдиректора КП. — Нападки директору шли каждую «оперативку» и в телефонном режиме. Ему говорили «убери две единицы – это я и главный инженер». А у нас работы добавилось, и наоборот нужно расширять штат. На директора пошло давление, чтобы убрать этих двух людей.

Давление идет от определенных фракций. Есть один товарищ, который контролирует четверых депутатов в горсовете. Он затянул мою семью в судебные тяжбы, пошло давление на меня и мою супругу, которая работает в управлении коммунальной собственности. Суды я выиграл. Это длиться с декабря.

Говорят, что финансирования на КП не будет – по материалам, по спецодежде, по каким-то мелочам, которые нам нужны. Сейчас сказали, что профинансируют зарплату, больше — ничего. Я просто прошу: дайте спокойно работать и прекратите этот прессинг!

Тепловодоканал: есть решение суда, но нет его исполнения

Сергей Хоролец был директором КП в 2019 и 2020 годах. Позже с ним не продлили контракт. Его уволили, когда он был на больничном. Причем, по его словам, сделал это не мэр, как того требует закон, а уже новоназначенный и.о. директора предприятия Александр Кирьяненко. До этого на Хорольца сыпались многочисленные жалобы. Он подозревает, что это было сделано по заказу новых властей.

13 мая Жовтневый райсуд Запорожья восстановил его в должности директора КП. Он планировал приступить к своим обязанностям с 14 мая, но смог проработать лишь один день.

Прибыв на работу он издал приказ «про поновлення на посаді», как того требовал закон, и ознакомил с ним коллектив. Утром в городе была встреча с народным депутатом и горожанами, где собрались и представители городской власти. На это встрече Сергей Хоролец ознакомил всех с решением суда и приказом.

— Городской голова сказал, что я должен зарегистрировать письмо о том, что есть такое решение суда, и он готов выполнять это решение. Я зарегистрировал эти документы… Прошло уже пять дней, хотя решение суда вступает в силу немедленно. Это грубое нарушение трудовых прав и невыполнение решения суда. Сегодня я обратился в полицию. В этом заявлении я указал, что не только городской голова не выполняет решение суда, но и бывший директор КП Кирьяненко, с которым городской голова должен расторгнуть контракт, — рассказывает Сергей Хоролец. — С понедельника на предприятии появилась охранная фирма «Миротворец», эти люди захватили предприятие, по этому поводу я тоже обратился в полицию. Они говорят, что в реестре директором числится якобы он (Кирьяненко), хотя у меня есть приказ, печать и все документы.

Сергей Хоролец утверждает, что его оппоненты различными способами пытаются заблокировать реестр, чтобы затянуть дело:

— Это все идет в рамках общей договоренности с городской властью. Соответственно, это умысел… Меня не допускают к работе на предприятии… Также поставили людей из прошлой команды, которые были замешаны в коррупционном скандале. Думаю, соответствующие органы разберутся.

По его словам, на сегодня предприятие находится в критическом состоянии, подготовка к зиме не ведется, нет товарно-материальных ценностей, за 7 месяцев полностью «завалена» работа.

— Охрана труда, подготовка к зиме, планы на работу – ничего не делается, — утверждает Хоролец.

Также у директора КП вызывает вопросы выделение предприятию порядка 70 млн гривен кредитных средств.

— Что делают наши депутаты вместе с городской властью? Они выделяют миллионы средств якобы на помощь КП. Делают программу, где погашение – 28-й год. Графиков и планов по выплатам нет… Эти средства можно выделять, если тариф объективный и экономически обоснованный, на сегодня это не так – он не обоснован, не рассчитан, а значит, под него нельзя выделять кредитные средства. Его никто не вернет.

Восстановленный судом директор КП отмечает, что ситуация в городе сложная, но нужно всё совместно решать и договариваться, чтобы можно было работать на благо горожан.

Тэги: мэр, энергодар, рейдерство, кп