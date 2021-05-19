В Испании запустили курс реабилитации для коррупционеров, которые не могут перестать воровать

Программу из 32 сеансов разработал тюремный психиатр.

В девяти тюрьмах Испании в марте стартовал пилотный проект по реабилитации осужденных чиновников-коррупционеров, которые не могут перестать воровать. Одиннадцать месяцев групповой терапии должны помочь им стать честными людьми и снова встроиться в общество, пишет The New York Times.

Программу из 32 сеансов разработал тюремный психиатр Серхио Руис. По его словам, в научной литературе практически нет ничего о реабилитации белых воротничков при том, что убийц психиатры «изучали до тошноты».

Руис провел собственное исследование и установил: коррупционерам присущ эгоцентризм и нарциссизм, а еще у них есть уникальная способность создавать исключения из собственных правил.

Замысловатыми способами вороватые чиновники объясняют свои проступки тем, что они приносят пользу другим людям, а не им самим. Психологи иногда называют этот механизм отчуждением моральной ответственности (moral disengagement).

«Мы думаем об этих людях, как о жестоких, но это не так. У них такая же система ценностей, как и у обычных граждан», — заявил Руис.

Разработанный им курс реабилитации должен помочь осужденным коррупционерам признать свои недостатки, развить смирение и сочувствие. В конце бывших чиновников ждет сессия «восстановительного правосудия» (restorative justice), в ходе которой они будут просить прощения у своих жертв.

Участие в программе реабилитации добровольное. Оно может быть дополнительным аргументом в пользу осужденного, если он будет просить условно-досрочное освобождение.

Известно, что пройти реабилитацию согласились Иньяки Урдангарин — осужденный за мошенничество зять короля Испании, бизнесмен Франциско Корреа по прозвищу Дон Вито — фигурант громкого дела о коррупции при госзакупках, а также нотариус Карлос Альбукерке, присвоивший благодаря служебному положению 400 тысяч евро. Имена остальных участников пилотного проекта не раскрываются.

По словам Анхеля Луиса Ортиса, главы тюрем Испании, уровень коррупции в стране не выше, чем в других европейских государствах — 5% от всех преступлений. «Испанию отличает желание реабилитировать преступников. Предложение касается примерно 2044 осужденных белых воротничков», — сказал он.

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