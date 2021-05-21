В Швеции самый высокий уровень заражения коронавирусом в Европе

За последние 14 дней в стране было зарегистрировано 577 новых случаев на 100 тысяч жителей.

Отмечается, что это – самый высокий показатель среди стран Европейской экономической зоны, согласно последним данным официальных органов здравоохранения ЕС.

По информации Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбы с ними (ECDC), базирующегося в Стокгольме, на втором месте – Литва, где этот показатель составил 563 случаев, а на третьем – Кипр (522 случая).

При этом в соседней со Швецией Финляндии зарегистрировано всего 53 новых случая на 100 тыс. жителей.

Однако, несмотря на высокий уровень заболеваемости, количество смертей, связанных с ковидом – около 12 на миллион.

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