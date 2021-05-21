НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
01:08 21 Мая 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Швеции самый высокий уровень заражения коронавирусом в Европе

За последние 14 дней в стране было зарегистрировано 577 новых случаев на 100 тысяч жителей.

Отмечается, что это – самый высокий показатель среди стран Европейской экономической зоны, согласно последним данным официальных органов здравоохранения ЕС.

По информации Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбы с ними (ECDC), базирующегося в Стокгольме, на втором месте – Литва, где этот показатель составил 563 случаев, а на третьем – Кипр (522 случая).

При этом в соседней со Швецией Финляндии зарегистрировано всего 53 новых случая на 100 тыс. жителей.

Однако, несмотря на высокий уровень заболеваемости, количество смертей, связанных с ковидом – около 12 на миллион.

Источник:
Тэги: коронавирус
Loading...

Новости по теме

Канадские ученые создали первую растительную вакцину от коронавируса

Вакцина состоит из вирусоподобных частиц растительного происхождения. Препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний.

Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде»

ВОЗ призывает страны с высоким уровнем вакцинации населения не прививать детей от Covid-19, а сначала поделиться дозами с бедными странами.

Противники прививок устроили шествие в центре Киева

В центре Киева в субботу, 15 мая, прошло шествие против вакцинации от коронавируса, в нем участвовали около сотни человек.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты