Илон Маск рассказал, каким он видит будущее через 50

Миллиардер поделился взглядами на изменение мира через 50 лет, а также объяснил, что поможет полететь за пределы Солнечной системы.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в российском просветительском марафоне Новое знание и рассказал, каким видит будущее через 50 лет, и что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы. Бизнесмен стал одним из спикеров мероприятия по видеосвязи.

Так, американский миллиардер считает, что через 50 лет человечество ждут большие изменения.

«То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК», – заявил Маск.

По его мнению, в будущем весь транспорт, кроме ракет, станет электрическим.

«Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты», – отметил бизнесмен.

Он уверен, что со временем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, как на сегодня паровые машины.

Последними перейдут на электродвижение самолеты, так как создание подходящих для них батарей займет время.

Также Маск выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.

«Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать… использовать антиматерию, а также коллапс материй… и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы», – указал предприниматель.

Тэги: космос, будущее, Илон Маск