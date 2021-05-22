Байден сказал, при каком условии готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США готов лично встретиться с лидером КНДР, если тот согласится на переговоры о ядерном разоружении.

Президент США Джо Байден готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в том случае, если тот согласится на переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

При этом лидер США отметил, что у американских властей должно быть понимание путей развития отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Я должен знать конкретику. Я бы гарантировал, что сначала моя команда встретится с коллегами в Северной Корее, и определит, по какому именно вопросу мы встречаемся», – подчеркнул глава Белого дома.

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