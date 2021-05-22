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Главная » Мир » Происшествия
13:58 22 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

У правоохранителей пока нет веских оснований считать, что мотив нападений был связан с терроризмом.

В Амстердаме по меньшей мере один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате нескольких нападений, совершенных вооруженным ножом мужчиной. Об этом сообщает Dutch News со ссылкой на местную полицию в субботу, 22 мая.

Указано, что серия нападений произошла в городском районе Де-Пейп. Движение общественного транспорта в этом районе было приостановлено.

«Вскоре стало ясно, что все они совершены одним человеком», – заявили в полиции.

Правоохранители задержали единственного подозреваемого, которым оказался 29-летний мужчина из Амстелвена. У них пока нет веских оснований считать, что мотив нападений был связан с терроризмом. Но полицейские рассматривают все возможные варианты.

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Тэги: нападение, жертвы, Амстердам
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