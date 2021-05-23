Возле Верховной Рады будет стоять почетный караул

В субботу, 22 мая, у здания Верховной Рады Украины, на площади Конституции, была возобновлена традиция несения службы Почетной стражей Национальной гвардии Украины.

«С 10:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни с ежечасной сменой караула нести службу будет Специальный батальон «Почетный караул» Национальной гвардии Украины», – говорится в сообщении пресс-службы украинского парламента.

Впервые церемония несения почетного караула и поднятия государственного флага состоялась 1 марта 2020 года. Но ввиду карантина была временно приостановлена.

Традицию начали в знак памяти четырех нацгвардейцев, погибших на площади Конституции 31 августа 2015 года.

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