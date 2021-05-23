В Роттердаме объявили победителя «Евровидения»

Итальянская группа Maneskin с песней «Zitti E Buoni» стала победителем международного песенного конкурса «Евровидения».

По итогам голосования жюри и зрителей, представители Италии набрали 524 балла.

Mаneskin – итальянская рок-группа из Рима, в составе которой Дамиано Давид (вокал), Виктория Де Анджелис (бас), Томас Томас Раджи (гитара) и Итан Торкио (ударные). Музыкальный коллектив образовался в 2015 году, когда все будущие музыканты еще учились в средней школе.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней «Voila», в финале она набрала 499 баллов. На третьем – представляющий Швейцарию исполнитель Gjon’s Tears с песней «Tout l’Univers» c 432 баллами.

Украинская группа Go_A, которая выступила с песней «Shum» в финале заняла пятое место.

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