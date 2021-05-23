WBO официально санкционировала бой Усика против Джошуа

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

«WBO официально санкционировала поединок Джошуа — Усик. У промоутеров 10 дней на переговоры», — написал в Instagram промоутер украинца Александр Красюк.

Усик является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO, которым владеет Джошуа.

На профессиональном ринге Александр одержал 18 побед в 18 поединках. На счету британца 24 победы и одно поражение.

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