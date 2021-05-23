В Украине привито более 970 тысяч человек
За минувшие сутки в четырех областях не сделано ни одной прививки. Лидерами иммунизации стали Киев и Одесчина.
В Украине за сутки привили 3 503 человека. Из них первую дозу вакцины против коронавируса получили 1 022 человека, вторую – 2 481. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.
Всего с начала кампании по иммунизации привито 978 033 украинца. Из них получили одну дозу – 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 74 783 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 052 814 прививок.
За минувшие сутки больше всего уколов от COVID-19 было сделано в Одесской области – 190.
Ни одной прививки накануне не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.
Количество прививок за сутки:
- Киев – 234
- Винницкая область – 0
- Волынская область – 10
- Днепропетровская область – 0
- Донецкая область – 40
- Житомирская область – 61
- Закарпатская область – 19
- Запорожская область – 0
- Ивано-Франковская 0
- Киевская область – 107
- Кировоградская область – 30
- Луганская область – 20
- Львовская область – 42
- Николаевская область – 49
- Одесская область – 190
- Полтавская область – 14
- Ровенская область – 11
- Сумская область – 18
- Тернопольская область – 54
- Харьковская область – 43
- Херсонская область – 1
- Хмельницкая область – 19
- Черкасская область – 0
- Черновицкая область – 59
- Черниговская область – 1.
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За последние сутки наибольшее количество привитых – в Луганской. При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области.
Записаться на вакцинацию можно с 1 марта. Сейчас в листе ожидания более 190 тысяч человек.