В Украине привито более 970 тысяч человек

За минувшие сутки в четырех областях не сделано ни одной прививки. Лидерами иммунизации стали Киев и Одесчина.

В Украине за сутки привили 3 503 человека. Из них первую дозу вакцины против коронавируса получили 1 022 человека, вторую – 2 481. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

Всего с начала кампании по иммунизации привито 978 033 украинца. Из них получили одну дозу – 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 74 783 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 052 814 прививок.

За минувшие сутки больше всего уколов от COVID-19 было сделано в Одесской области – 190.

Ни одной прививки накануне не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.

Количество прививок за сутки:

Киев – 234

Винницкая область – 0

Волынская область – 10

Днепропетровская область – 0

Донецкая область – 40

Житомирская область – 61

Закарпатская область – 19

Запорожская область – 0

Ивано-Франковская 0

Киевская область – 107

Кировоградская область – 30

Луганская область – 20

Львовская область – 42

Николаевская область – 49

Одесская область – 190

Полтавская область – 14

Ровенская область – 11

Сумская область – 18

Тернопольская область – 54

Харьковская область – 43

Херсонская область – 1

Хмельницкая область – 19

Черкасская область – 0

Черновицкая область – 59

Черниговская область – 1.

По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации записались 582 285 человек.

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