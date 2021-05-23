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Главная » Украина » Общество
14:30 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине привито более 970 тысяч человек

За минувшие сутки в четырех областях не сделано ни одной прививки. Лидерами иммунизации стали Киев и Одесчина.

В Украине за сутки привили 3 503 человека. Из них первую дозу вакцины против коронавируса получили 1 022 человека, вторую – 2 481. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

Всего с начала кампании по иммунизации привито 978 033 украинца. Из них получили одну дозу – 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 74 783 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 052 814 прививок.

За минувшие сутки больше всего уколов от COVID-19 было сделано в Одесской области – 190.

Ни одной прививки накануне не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.

Количество прививок за сутки:

  • Киев – 234
  • Винницкая область – 0
  • Волынская область – 10
  • Днепропетровская область – 0
  • Донецкая область – 40
  • Житомирская область – 61
  • Закарпатская область – 19
  • Запорожская область – 0
  • Ивано-Франковская 0
  • Киевская область – 107
  • Кировоградская область – 30
  • Луганская область – 20
  • Львовская область – 42
  • Николаевская область – 49
  • Одесская область – 190
  • Полтавская область – 14
  • Ровенская область – 11
  • Сумская область – 18
  • Тернопольская область – 54
  • Харьковская область – 43
  • Херсонская область – 1
  • Хмельницкая область – 19
  • Черкасская область – 0
  • Черновицкая область – 59
  • Черниговская область – 1.
По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации записались 582 285 человек.
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Тэги: Минздрав, вакцинация, вакцинация в Украине
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