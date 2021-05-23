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14:50 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США от коронавируса вакцинировали 129 млн человек

В среднем используют около 1,87 миллиона доз в день. Ко Дню независимости США хотят вакцинировать 70% взрослого населения.

В Соединенных Штатах с начала кампании по вакцинации две инъекции от коронавируса  получили уже более 129 млн граждан. Одна доза сделана 162 470 794 жителям страны, пишет New York Times со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Всего на субботу в Штатах распределено 357 250 375 доз.

В среднем используют около 1,87 миллиона доз в день.

В США используются препараты Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Ранее Джо Байден заявлял о том, что к 4 июля, Дню независимости США, планируется вакцинировать 70% взрослого населения.

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Тэги: США, вакцинация
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