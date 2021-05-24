Звезду Голливуда пригласили сниматься в кино несмотря на обвинения в домогательствах
Кевин Спейси получил первую роль с 2017 года после того, как несколько мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах.
Он снимется у итальянского режиссера Франко Неро в фильме «Человек, который нарисовал Бога». Съемки пройдут в Италии.
«Я очень счастлив, что Кевин согласился принять участие в моем фильме», – сказал в программе ABC News режиссер.
Спейси свое участие в фильме не прокомментировал.
Против обладателя двух премий «Оскар» в последние годы выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах более 30 мужчин. Только одно дело дошло до суда, но было закрыто из-за того, что обвинение отозвало иск.
Последний раз Спейси появился на большом экране в фильме «Клуб миллиардеров» в 2018 году. В 2017 году компания Netflix разорвала с ним контракт, по которому он снимался в сериале «Карточный домик».
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