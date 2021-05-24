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20:59 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Эвересте 100 человек заразились коронавирусом

При этом непальские власти официально пока не признают, что на Эвересте произошла вспышка COVID-19.

В базовом лагере на горе Эверест произошла массовая вспышка коронавируса COVID-19. Заразились не менее 100 альпинистов и вспомогательный персонал, сообщило накануне издание The Guardian со ссылкой на руководителя австрийской экспедиции Лукаса Фуртенбаха.

Он рассказал, что остановил восхождение своей экспедиции на прошлой неделе после того, как в его группе семь гидов дали положительный результат. При этом непальские власти официально пока не признают, что на Эвересте произошла вспышка COVID-19.

«Учитывая все известные нам подтвержденные случаи, подтвержденные пилотами (спасателями), страховыми компаниями, врачами, руководителями экспедиций… у меня есть положительные тесты, чтобы мы могли это доказать. В базовом лагере у нас есть минимум 100 человек с положительным диагнозом на COVID, и тогда цифры могут быть примерно 150 или 200″, – сказал Фуртенбах.

Отмечается, что в этом сезоне разрешение на восхождение на Эверест получили 408 иностранных альпинистов. Им помогают несколько сотен шерпов и вспомогательный персонал, которые находятся в базовом лагере с апреля.

Сейчас Непал переживает всплеск коронавируса с рекордным числом новых заражений и смертей. По официальным данным за пятницу, подтверждено 8 607 новых случаев инфицирования и 177 смертельных исходов.

В конце апреля стало известно о первом случае коронаивруса на Эвересте. Заболел норвежец Эрленд Несс, который на протяжении шести дней плохо себя чувствовал в горах. Его эвакуировали вертолетом.

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Тэги: эверест, ковид в Непале
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