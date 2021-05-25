В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской и Запорожской областях.

В Украине за прошедшие сутки выявили 2 608 новых случаев заболевания COVID-19. Это в два раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.

«Среди них – 76 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 854 человек; летальных случаев – 249; выздоровело – 17 504 человек», – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 186 463 человека, 49 685 пациентов скончалось, 1 975 064 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 402 случая;

Винницкая область – 47 случаев;

Волынская область – 92 случая;

Днепропетровская область – 168 случаев;

Донецкая область – 75 случаев;

Житомирская область – 33 случая;

Закарпатская область – 38 случаев;

Запорожская область – 206 случаев;

Ивано-Франковская область – 38 случаев;

Киевская область – 170 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 214 случаев;

Николаевская область – 139 случаев;

Одесская область – 75 случаев;

Полтавская область – 112 случаев;

Ровенская область – 138 случаев;

Сумская область – 32 случая;

Тернопольская область – 53 случая;

Харьковская область – 153 случая;

Херсонская область – 22 случая;

Хмельницкая область – 118 случаев;

Черкасская область – 106 случаев;

Черновицкая область – 39 случаев;

Черниговская область – 57 случаев.

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