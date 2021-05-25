В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской и Запорожской областях.
В Украине за прошедшие сутки выявили 2 608 новых случаев заболевания COVID-19. Это в два раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.
«Среди них – 76 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 854 человек; летальных случаев – 249; выздоровело – 17 504 человек», – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 186 463 человека, 49 685 пациентов скончалось, 1 975 064 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 402 случая;
- Винницкая область – 47 случаев;
- Волынская область – 92 случая;
- Днепропетровская область – 168 случаев;
- Донецкая область – 75 случаев;
- Житомирская область – 33 случая;
- Закарпатская область – 38 случаев;
- Запорожская область – 206 случаев;
- Ивано-Франковская область – 38 случаев;
- Киевская область – 170 случаев;
- Кировоградская область – 25 случаев;
- Луганская область – 56 случаев;
- Львовская область – 214 случаев;
- Николаевская область – 139 случаев;
- Одесская область – 75 случаев;
- Полтавская область – 112 случаев;
- Ровенская область – 138 случаев;
- Сумская область – 32 случая;
- Тернопольская область – 53 случая;
- Харьковская область – 153 случая;
- Херсонская область – 22 случая;
- Хмельницкая область – 118 случаев;
- Черкасская область – 106 случаев;
- Черновицкая область – 39 случаев;
- Черниговская область – 57 случаев.
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