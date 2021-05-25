В Индии минимальный прирост COVID-19 за месяц

Вакцину от COVID-19 получили более 198 млн жителей Индии, или более 14,5% населения страны.

За прошедшие сутки в Индии выявлено 196 427 случаев COVID-19. Это минимальный показатель с 14 апреля, сообщил минздрав страны во вторник, 25 мая.

Согласно последним данным ведомства, общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 26,9 млн человек, выздоровели более 24 млн, умерли более 307 тысяч (+3 511 за сутки), а число получающих лечение составляет 2,5 млн. При этом за сутки выздоровели свыше 326 тысяч человек.

Вакцину от COVID-19 получили более 198 млн жителей Индии, или более 14,5% населения страны. Только за последние сутки были привиты почти 2,5 млн человек.

Как известно, Индия на втором месте в мире по числу случаев коронавируса. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и пять раз превышала более 400 тысяч.

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