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13:00 25 Мая 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Все области Украины перешли в желтую зону карантина

Последней из оранжевой зоны эпидемической опасности вышла Донецкая область, заявили в Минздраве.

В Украине все области вошли в желтую зону карантина – из оранжевой зоны последней вышла Донецкая область. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.

В Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100% – накануне он составлял 108,5%.

В Украине больше не осталось областей, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. В пяти регионах показатели частично соответствуют «зеленой» зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области – коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

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Тэги: Украина, карантин, вакцинация, covid-19
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