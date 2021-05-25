Все области Украины перешли в желтую зону карантина

Последней из оранжевой зоны эпидемической опасности вышла Донецкая область, заявили в Минздраве.

В Украине все области вошли в желтую зону карантина – из оранжевой зоны последней вышла Донецкая область. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.

В Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100% – накануне он составлял 108,5%.

В Украине больше не осталось областей, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. В пяти регионах показатели частично соответствуют «зеленой» зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области – коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.



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