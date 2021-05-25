Земля будет дорожать после открытия рынка – Шмыгаль
В течение нескольких лет после запуска рынка земли цены на нее вырастут по меньшей мере вдвое, считает премьер-министр
После открытия рынка земли с 1 июля цены на нее вырастут вдвое в течение ближайших 3-5 лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе форума Украина 30 во вторник, 25 мая.
«Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю как минимум вдвое на протяжении первых 3-5 лет, такие наши оценки», – сказал он.
По его словам, при эффективном управлении землей потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты составит до 12 млрд грн.
Также Шмыгаль заверил, что Кабмин успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли.
Глава правительства подчеркнул, что «от реформы выиграют землевладельцы – около 7 млн украинский, имеющие земельные участки».
От открытия рынка земли выигрывает и бизнес, считает он.
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