Сборная Украины по легкой атлетике пропустит чемпионат Европы из-за коронавируса
Во время учебно-тренировочного сбора коронавирусную болезнь обнаружили у бегуна Станислава Коваленко и прыгуна в длину Игоря Гончара.
Поскольку спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сбора, есть риск распространения инфекции также среди них.
Чемпионат Европы состоится в Польше 29-30 мая.
«Мы не можем подвергать опасности ни нашу команду, ни другие сборные. Более того, если бы чей-то тест в Польше оказался положительным, на изоляцию могли оставить всю команду. В таком случае у атлетов выпало бы около двух недель из тренировочного процесса, что перед Олимпийскими играми категорически недопустимо», – объяснил решение сборной главный тренер Вячеслав Тыртышник.
Украина попросила Европейскую легкоатлетическую ассоциацию в связи с форс-мажором сохранить за Украиной место в суперлиге на следующий командный чемпионат Европы.
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