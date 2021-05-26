Издание «Украинская правда» сменила собственника

Нынешняя команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше.

Редактор-основатель интернет-издания Украинская правда Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу Dragon Capital. Об этом сообщается на сайте инвестиционной компании в среду, 26 мая.

Указано, что стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений. Нынешняя команда Украинской правды во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Аленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя.

«По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет находиться в свободном доступе на сайте Украинской правды», – заявил Томаш Фиала.

Отмечается, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет.

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