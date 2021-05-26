Неизвестные разрисовали корабль Буран на Байконуре

На космическом челноке появились надписи «Юра, мы приехали», «Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле» и «Добро».

Группа неизвестных художников проникла на объект космодрома Байконур и разрисовала находящуюся там вторую летную машину Буран. Соответствующие фото появились в Instagram.

На космический челнок нанесли надписи: «Юра, мы приехали», «Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле» и «Добро».

Инцидент подтвердили в Роскосмосе.

«В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы Энергия-Буран, а также вторая летная машина Буран, российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на ближайшее заседание межправительственной казахстано-российской комиссии по Байконуру», – подчеркнули в корпорации.

Также там указали, что вопрос о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики требует оперативного принятия.

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