Украинский фильм получил Хрустального медведя Берлинале
Картина режиссера Екатерины Горностай «Стоп-Земля» получила награду как «Лучший полнометражный фильм» от Юношеского жюри.
Это история 16-летней девушки Маши и ее друзей в самые тревожные для них моменты взросления. Сценарий фильма написала сама режиссер Екатерина Горностай.
9-10 июня фильм покажут в кинотеатрах Берлина в рамках второй части фестиваля.
В этом году Берлинский кинофестиваль состоялся в марте в онлайн-формате исключительно для специалистов киноиндустрии, а показы для для широкой публики перенесли на июнь 2021 года.
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