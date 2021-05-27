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00:14 27 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский фильм получил Хрустального медведя Берлинале

Картина режиссера Екатерины Горностай «Стоп-Земля» получила награду как «Лучший полнометражный фильм» от Юношеского жюри.

Это история 16-летней девушки Маши и ее друзей в самые тревожные для них моменты взросления. Сценарий фильма написала сама режиссер Екатерина Горностай.

9-10 июня фильм покажут в кинотеатрах Берлина в рамках второй части фестиваля.

В этом году Берлинский кинофестиваль состоялся в марте в онлайн-формате исключительно для специалистов киноиндустрии, а показы для для широкой публики перенесли на июнь 2021 года.

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Тэги: фильмы, кинофестиваль
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