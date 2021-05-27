Британец, который первым в мире получил прививку от коронавируса, умер

Уильяму Шекспиру был 81 год, и его смерть не связана с вакцинами. В госпитале заявили, что он умер от инсульта.

Он получил прививку Pfizer-BioNTech в декабре в Университетской клинике Coventry.

Перед ним прививку получила первая женщина Маргарет Кенан, которой на тот момент было 90 лет.

Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. Прививать британцев начали в прошлом году 8 декабря. Сейчас в Британии полностью вакцинированы почти 23 млн, или более 34% населения.

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