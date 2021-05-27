Британец, который первым в мире получил прививку от коронавируса, умер
Уильяму Шекспиру был 81 год, и его смерть не связана с вакцинами. В госпитале заявили, что он умер от инсульта.
Он получил прививку Pfizer-BioNTech в декабре в Университетской клинике Coventry.
Перед ним прививку получила первая женщина Маргарет Кенан, которой на тот момент было 90 лет.
Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. Прививать британцев начали в прошлом году 8 декабря. Сейчас в Британии полностью вакцинированы почти 23 млн, или более 34% населения.
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