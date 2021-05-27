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Главная » Украина » Экономика
10:00 27 Мая 2021 Просмотров 116   КомментариевКомментарии

В Украине выросла стоимость на газ

Больше всех повысило ценовое предложение июня ООО «Херсонская областная энергопоставляющая компания».

В Украине ряд поставщиков газа повысили июньскую цену на газ по сравнению с майской. Об этом в среду, 26 мая, ссылаясь на данные мониторинга сайтов более 70 поставщиков, пишет портал Энергореформа.

Согласно данным мониторинга, годовое ценовое предложение ресурса, по-прежнему, колеблется от 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м с учетом НДС.

Вместе с тем больше всех (на 1,39 грн/куб.м) повысило ценовое предложение июня ООО «Херсонская областная энергопоставляющая компания» – с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

ООО «Житомирская областная энергопоставляющая компания» повысило тариф на июнь до 11,77 грн/куб. м (в мае – 10,5 грн/куб. м), ООО «Волыньэлектросбыт» – до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО «Закарпатьеэнерго» – до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО «Гласкомерц» – до 11 грн/куб. м (10 грн/куб. м), ООО «Газпромпостач» – до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн/куб. м), ООО «Хмельницкэнергосбыт» – до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

В тоже время мариупольский поставщик ООО «Маргаз» снизил цены на газ в июне до 8,75 грн/куб.

Годовой тариф в сторону уменьшения пересмотрели ООО «ЭРУ трейдинг» с 10,5 грн/куб. м до 8,9 грн/куб. м, YASNO (ДТЭК) – с 10,5 грн/куб. м до 8,94 грн/куб. м.

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Тэги: Украина, газ, стоимость газа
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