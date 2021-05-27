ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море
Военные отработали передачу грузов, ведение разведки, освещение ситуации на море и проведение поисково-спасательных операций.
ВМС Украины и Великобритании провели учения типа PASSEX на северо-западе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в четверг, 27 мая.
Учения призваны поддержать безопасность в Черноморском регионе, совершенствовать умения и совместимость экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.
Также в маневрах участвовал также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады украинского флота.
«Двухдневная тренировка проходила в несколько этапов. В частности, корабельно-катерных группой было отработано маневрирование в строях и ордерах, организацию противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы и др. При выполнении общих элементов основное внимание уделялось повышению совместимости и слаженности действий экипажей», – сказано в сообщении.
Военные отработали передачу грузов, ведение разведки, освещение ситуации на море, проведение поисково-спасательных операций. При этом коммуникация между экипажами велась исключительно на английском языке.
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