НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:21 27 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинская собака-психолог получила сертификат терапевта

ГСЧС Украины уже несколько лет практикует канистерапию.

Испанская водяная собака по кличке Банана, работающая в паре с психологом Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, получила сертификат терапевта. Банана будет помогать в медицинской и социальной реабилитации людей. Такой метод лечения называется канистерапия.

Собака приняла участие в восьми практических занятиях и успешно сдала экзамен в центре реабилитации детей с инвалидностью.

ГСЧС Украины уже несколько лет практикует канистерапию. Спасатели, которые столкнулись со стрессом, могут обратиться в кабинет психолога и пообщаться с четвероногим терапевтом. Собак также привлекают для работы с детьми.

До Бананы в Донецкой области служил золотистый ретривер по кличке Элли. Недавно собака ушла на пенсию.

Источник:
Тэги: Украинская собака-психолог, Банана, ГСЧС в Донецкой области
Loading...

Новости по теме

Байден поручил спецслужбам выяснить причины пандемии коронавируса

Спецслужбам поручили активизировать усилия и представить дополнительный отчет в течение 90 дней.

Безупречная управляемость и безопасность – проблемы ходовой

Ходовая часть транспортного средства – взаимодействие узлов и трущихся компонентов.

Минск больше не может быть переговорной площадкой по Донбассу – Кравчук

Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию на Донбассе из-за последних событий, считает Кравчук.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты