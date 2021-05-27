Украинская собака-психолог получила сертификат терапевта

ГСЧС Украины уже несколько лет практикует канистерапию.

Испанская водяная собака по кличке Банана, работающая в паре с психологом Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, получила сертификат терапевта. Банана будет помогать в медицинской и социальной реабилитации людей. Такой метод лечения называется канистерапия.

Собака приняла участие в восьми практических занятиях и успешно сдала экзамен в центре реабилитации детей с инвалидностью.

ГСЧС Украины уже несколько лет практикует канистерапию. Спасатели, которые столкнулись со стрессом, могут обратиться в кабинет психолога и пообщаться с четвероногим терапевтом. Собак также привлекают для работы с детьми.

До Бананы в Донецкой области служил золотистый ретривер по кличке Элли. Недавно собака ушла на пенсию.

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