Facebook признала Россию лидером по распространению дезинформации в соцсети

Социальная сеть Facebook выпустила отчет о борьбе с дезинформацией в 2017-2020 годах.

Лидером по количеству выявленных и удаленных сетей, через которые намеренно распространялась недостоверная информация, в компании назвали Россию.

Всего за четыре года соцсеть ликвидировала более 150 сетей «скоординированного недостоверного поведения» (CIB) или «ботоферм», которые создавались и использовались для влияния на общественное мнение. Facebook регулярно публиковала отчеты об удалении таких сетей, а теперь обобщила опыт борьбы с ними. Такие операции управлялись правительственными и коммерческими организациями, а также отдельными политиками или группами лиц.

В докладе отмечается, что лидером по числу удаленных «дезинформационных» сетей стала Россия. При этом из 27 удаленных сетей, связанных с Россией, 15 сетей, по мнению аналитиков Facebook, имели отношение к Агентству интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») или другим структурам, связанным с российским бизнесменом Евгением Пригожином. Еще 4 сети были связаны со спецслужбами, а 2 – с медиакомпаниями.

В частности, исследователи определили одну сеть, координирующую подобные атаки, которая связана с российской военной разведкой. Атаки из России, по данным Facebook, проходили в том числе от этой сети, они были сфокусированы в основном на соседних с Россией странах и частично США. Другие организации, проводившие атаки из России, набирали активистов и журналистов для создания контента, управления аккаунтами и размещения политической рекламы, говорится в докладе. В ходе одной из операций в Гане использовались подлинные учетные записи локальных участников. В другой операции фигурировали два веб-сайта, выдающих себя за оппозиционное и проправительственное агентства новостей.

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