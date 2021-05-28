Ryanair обвинил Беларусь в угоне самолета
Майкл О’Лири требует идентифицировать трех пассажиров, которые сошли в Минске с рейса, следовавшего из Афин в Вильнюс. В Ryanair считают их сотрудниками КГБ.
Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал посадку в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем «подготовленным и незаконным угоном». Об этом накануне сообщила газета The Wall Street Journal.
В частности, издание ссылается на письмо, которое О’Лири отправил руководителю департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
В письме он называет поступок Беларуси «порицаемым незаконным действием». Также О’Лири требует идентифицировать трех пассажиров, которые сошли в Минске с рейса, следовавшего из Афин в Вильнюс. В Ryanair считают их сотрудниками КГБ, которые «действовали по указанию вашего правительства, чтобы организовать незаконный захват нашего самолета».
О’Лири заявил в своем письме, что белорусские власти сделали ложные и неточные заявления о том, что произошло, а сотрудников Минского аэропорта охарактеризовал, как «обструкционистов». Он призвал власти Беларуси освободить Романа Протасевича и его спутницу.
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На видео тот самый журналист и блогер Роман Протасевич, которого задержали вчера в Минске.