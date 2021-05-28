НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
12:00 28 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ryanair обвинил Беларусь в угоне самолета

Майкл О’Лири требует идентифицировать трех пассажиров, которые сошли в Минске с рейса, следовавшего из Афин в Вильнюс. В Ryanair считают их сотрудниками КГБ.

Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал посадку в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем «подготовленным и незаконным угоном». Об этом накануне сообщила газета The Wall Street Journal.

В частности, издание ссылается на письмо, которое О’Лири отправил руководителю департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

В письме он называет поступок Беларуси «порицаемым незаконным действием». Также  О’Лири требует идентифицировать трех пассажиров, которые сошли в Минске с рейса, следовавшего из Афин в Вильнюс. В Ryanair считают их сотрудниками КГБ, которые «действовали по указанию вашего правительства, чтобы организовать незаконный захват нашего самолета».

О’Лири заявил в своем письме, что белорусские власти сделали ложные и неточные заявления о том, что произошло, а сотрудников Минского аэропорта охарактеризовал, как  «обструкционистов». Он призвал власти Беларуси освободить Романа Протасевича и его спутницу.

Источник:
Тэги: Минск, беларусь, угон, Ryanair
Loading...

Новости по теме

Лукашенко дал комментарий по событиям с Ryanair

Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правила, заявил Лукашенко. Он полагает, что самолет могли направить на АЭС.

Глава СНБО обвинил Лукашенко в проявлении гостерроризма

За инцидент с самолетом Ryanair полностью несет ответственность Лукашенко, действия Беларуси можно назвать гостерроризмом, заявил Данилов.

Задержанный в Беларуси Роман Протасевич опубликовал первое видео после задержания

На видео тот самый журналист и блогер Роман Протасевич, которого задержали вчера в Минске.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты