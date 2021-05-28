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15:30 28 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ провела в метро Киева антитеррористические учения

Легенда учений предполагала, что на платформе подземки террористы устроили взрыв и захватили заложников в вагоне поезда.

СБУ провела в метро Киева плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 28 мая.

«По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили» заложников «в вагоне метро. Тренировка состоялись в условиях, максимально приближенных к реальным», – сказано в сообщении.

Сначала силы ГСЧС и Киевской аварийно-спасательной службы ликвидировали пожар и эвакуировали пострадавших от взрыва. Затем работники Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф КГГА и Общество Красного Креста разделили пострадавших согласно различным формам тяжести и оказали им экстренную медпомощь. Спецназовцы Центра спецопераций Альфа СБУ освободили «заложников» из вагона метро и задержали «террористов».

«Основная цель учений – совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными им задачами при проведении антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы», – пояснили в СБУ.

В тренировках участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Общество Красного Креста Украины.





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Тэги: Киев, СБУ, метро, учения, антитеррористические учения
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