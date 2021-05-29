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01:31 29 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден перед встречей с Путиным проведет переговоры с Зеленским

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.

Президент США Джо Байден перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в телеэфире сказал заместитель главы МИД Евгений Енин.

«Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским», – сказал представитель МИДа.

По словам Енина, Министерство иностранных дел Украины сейчас «тщательно готовит повестку дня» для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин
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