Байден перед встречей с Путиным проведет переговоры с Зеленским
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.
Президент США Джо Байден перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в телеэфире сказал заместитель главы МИД Евгений Енин.
«Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским», – сказал представитель МИДа.
По словам Енина, Министерство иностранных дел Украины сейчас «тщательно готовит повестку дня» для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.
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Об этом заявил в четверг, 20 мая, на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
В это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Решение о встрече будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.