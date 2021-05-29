Миллион украинцев привили первой дозой от COVID-19

С начала кампании вакцинации две дозы получили почти 124 тысячи человек. Всего в Украине сделали 1 132 821 прививку.

В Украине за минувшие сутки провели 16 815 вакцинаций от коронавируса COVID-19. Это на 522 больше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав в субботу, 29 мая.

Первую дозу получил 9 785 человек, еще 7 030 – были привиты повторно. В пятницу в стране работали 273 мобильные бригады и 354 пункта вакцинации.

Накануне активнее всего первой дозой прививали в Днепропетровской области (2 492), Николавской области (883) и Киеве (856). Самые медленные темпы в Тернопольской (22), Житомирской (34) и Хмельницкой (42) области.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 008 857 человек. При этом две дозы получили – 123 964. Всего проведено 1 132 821 прививка.

По состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 856

Винницкая область – 110

Волынская область – 80

Днепропетровская область – 2 492

Донецкая область – 375

Житомирская область – 34

Закарпатская область – 122

Запорожская область – 503

Ивано-Франковская область – 295

Киевская область – 224

Кировоградская область – 63

Луганская область – 62

Львовская область – 400

Николаевская область – 883

Одесская область – 573

Полтавская область – 704

Ровенская область – 102

Сумская область – 182

Тернопольская область – 22

Харьковская область – 604

Херсонская область – 276

Хмельницкая область – 42

Черкасская область – 160

Черновицкая область – 57

Черниговская область – 330

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