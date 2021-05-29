Миллион украинцев привили первой дозой от COVID-19
С начала кампании вакцинации две дозы получили почти 124 тысячи человек. Всего в Украине сделали 1 132 821 прививку.
В Украине за минувшие сутки провели 16 815 вакцинаций от коронавируса COVID-19. Это на 522 больше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав в субботу, 29 мая.
Первую дозу получил 9 785 человек, еще 7 030 – были привиты повторно. В пятницу в стране работали 273 мобильные бригады и 354 пункта вакцинации.
Накануне активнее всего первой дозой прививали в Днепропетровской области (2 492), Николавской области (883) и Киеве (856). Самые медленные темпы в Тернопольской (22), Житомирской (34) и Хмельницкой (42) области.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 008 857 человек. При этом две дозы получили – 123 964. Всего проведено 1 132 821 прививка.
По состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев – 856
Винницкая область – 110
Волынская область – 80
Днепропетровская область – 2 492
Донецкая область – 375
Житомирская область – 34
Закарпатская область – 122
Запорожская область – 503
Ивано-Франковская область – 295
Киевская область – 224
Кировоградская область – 63
Луганская область – 62
Львовская область – 400
Николаевская область – 883
Одесская область – 573
Полтавская область – 704
Ровенская область – 102
Сумская область – 182
Тернопольская область – 22
Харьковская область – 604
Херсонская область – 276
Хмельницкая область – 42
Черкасская область – 160
Черновицкая область – 57
Черниговская область – 330
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