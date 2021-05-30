США готовят новые санкции против Беларуси

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Новые ограничения вступят в силу с 3 июня.

В ответ на принудительную посадку самолета и арест журналиста Романа Протасевича США с 3 июня возобновляют санкции против девяти государственных предприятий Беларуси, которые ранее имели исключение из санкционного режима.

Также будет подготовлен новый указ президента США, чтобы расширить полномочия по введению санкций против режима Лукашенко.

Президент США Джо Байден ранее осудил действия Беларуси, которая заставила сесть самолет Ryanair. Он назвал это «позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».

С осуждением действий Беларуси выступили и страны «Большой семерки», а руководители стран ЕС на встрече 24 мая согласовали введение дополнительных санкций в отношении Беларуси. Россия же поддержала Беларусь, встав на защиту заявлений об угрозе бомбы в самолете. Эту причину посадки США и ЕС называют надуманной.

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