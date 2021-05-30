Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия»

Американский актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, официально стал членом партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Сигал получил партийный билет из рук председателя партии Сергея Миронова.

Официальный представитель «Справедливой России – За правду» Елизавета Кондакова рассказала, что Сигал представил свой первый законопроект, направленный на защиту экологии. «Закон Сигала» предусматривает введение реальных сроков и лишение права занимать определенные должности за загрязнение окружающей среды.

Кондакова добавила, что актер не намерен ограничиваться одним законопроектом и продолжит курировать экологическое направление в партии.

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