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09:54 30 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британский премьер тайно женился

Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс, тайная церемония прошла в Вестминстерском соборе.

Согласно сообщениям нескольких британских газет, на состоявшуюся в субботу церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники пары.

По информации издания Daily Mail, на церемонию были приглашены 30 человек – это максимально разрешенное число гостей, согласно действующим в стране ограничениям из-за Covid-19. Подготовкой церемонии занимались несколько священнослужителей, а проводил ее настоятель Вестминстерского собора Дэниел Хамфрис, пишет издание.

Газета Sun утверждает, что о свадьбе не знали даже ближайшие советники премьера, а всех посетителей попросили покинуть собор только в 13:30 по местному времени. Через полчаса после этого к собору на лимузине подъехала 33-летняя Саймондс в белом свадебном платье, добавляет издание.

Первые сообщения о романе 56-летнего Джонсона и Кэрри Саймондс появились в прессе в начале 2019 года. В феврале 2020 года стало известно о том, что они помолвлены.

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Тэги: Великобритания, свадьба
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