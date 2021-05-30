Британский премьер тайно женился

По информации издания Daily Mail, на церемонию были приглашены 30 человек – это максимально разрешенное число гостей, согласно действующим в стране ограничениям из-за Covid-19. Подготовкой церемонии занимались несколько священнослужителей, а проводил ее настоятель Вестминстерского собора Дэниел Хамфрис, пишет издание.

Газета Sun утверждает, что о свадьбе не знали даже ближайшие советники премьера, а всех посетителей попросили покинуть собор только в 13:30 по местному времени. Через полчаса после этого к собору на лимузине подъехала 33-летняя Саймондс в белом свадебном платье, добавляет издание.

Первые сообщения о романе 56-летнего Джонсона и Кэрри Саймондс появились в прессе в начале 2019 года. В феврале 2020 года стало известно о том, что они помолвлены.