НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
07:59 31 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России бывший сотрудник МВД открыл стрельбу по прохожим

Он был вооружен охотничьим карабином и начал стрелять с балкона своей квартиры в екатеринбургском районе Химмаш.

«На ствол имелось официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал», – сказал руководитель пресс-службы регионального Главного управления МВД Валерий Горелых.

Он сделал как минимум десять выстрелов. Одна из пуль попала в ногу сотруднику Росгвардии, другая – в живот девятилетней девочке. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую больницу.

Очевидцы сообщили, что стрелявший был пьян и несколько дней находился в запое.

Источник:
Тэги: МВД, стрельба по прохожим
Loading...

Новости по теме

В МВД напомнили украинцам о запрещенной символике

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает уголовную и административной ответственности.

Нацгвардия получила третий вертолет Airbus

В 2021 году Украина ожидает прибытия еще четырех вертолетов французской компании. Всего в НГУ будет 12 геликоптеров.

В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД

Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые на днях согласовал президент, заработают в Украине с 00:01 17 марта.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Ким Чен Ын рекордно долгое время не появляется на публике

14:00  Мир

В Украине за сутки вакцинировали 6,1 тысяч человек

12:57  Украина

США возобновят санкции против Беларуси

11:10  Мир

Зеленский анонсировал создание университета будущего

10:17  Украина

В Украине снизятся цены на лекарства – Ляшко

09:00  Украина

Спецслужбы США несколько лет шпионили за Меркель

08:11  Мир

В России бывший сотрудник МВД открыл стрельбу по прохожим

07:59  Мир

В Калифорнии запустили самый мощный в истории компьютер

06:49  Мир

Турецкий клуб стал чемпионом Евролиги по баскетболу

05:46  Мир

Болельщиков с отрицательным COVID-тестом могут пустить на Олимпиаду

04:40  Мир

Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе

03:37  Мир

В честь украинского ученого назвали планету

02:27  Украина

Нетаньяху может покинуть пост премьер-министра Израиля

01:25  Мир

В Таиланде умер посол Украины

00:21  Украина

Докатились: роликовые коньки помогли лондонцам пережить локдаун

20:58  Мир

Байден рассказал, что скажет Путину на встрече

20:49  Мир

В США пилота оштрафовали на $5 тыс. за просмотр порно во время полета

19:40  Мир

Новости | Слоты