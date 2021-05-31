В России бывший сотрудник МВД открыл стрельбу по прохожим

Он был вооружен охотничьим карабином и начал стрелять с балкона своей квартиры в екатеринбургском районе Химмаш.

«На ствол имелось официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал», – сказал руководитель пресс-службы регионального Главного управления МВД Валерий Горелых.

Он сделал как минимум десять выстрелов. Одна из пуль попала в ногу сотруднику Росгвардии, другая – в живот девятилетней девочке. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую больницу.

Очевидцы сообщили, что стрелявший был пьян и несколько дней находился в запое.

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