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Главная » Украина » Общество
12:57 31 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки вакцинировали 6,1 тысяч человек

С начала кампании по вакцинации привито уже 1 021 806 человек. Из них две дозы получили 125 777 украинцев.

В Украине за минувшие сутки вакцинировали против коронавируса 6 168 граждан. Одну дозу получили 5 828 человек. Полностью иммунизированы – 340 украинцев, сообщает Минздрав.

Так, в течение последних 24 часов прививки делали 60 мобильных бригад, работало 120 пунктов прививки.

По состоянию на 31 мая в лист ожидания вакцинации записались 610 168 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 021 806 человек, из них получили одну дозу COVID-препарата 1 021 804 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 125 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 147 581 прививки, добавили в Минздраве.

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Тэги: Украина, вакцина, covid-19
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