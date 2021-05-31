В Украине за сутки вакцинировали 6,1 тысяч человек
С начала кампании по вакцинации привито уже 1 021 806 человек. Из них две дозы получили 125 777 украинцев.
В Украине за минувшие сутки вакцинировали против коронавируса 6 168 граждан. Одну дозу получили 5 828 человек. Полностью иммунизированы – 340 украинцев, сообщает Минздрав.
Так, в течение последних 24 часов прививки делали 60 мобильных бригад, работало 120 пунктов прививки.
По состоянию на 31 мая в лист ожидания вакцинации записались 610 168 человек.
С начала прививочной кампании привито 1 021 806 человек, из них получили одну дозу COVID-препарата 1 021 804 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 125 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 1 147 581 прививки, добавили в Минздраве.
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С начала кампании вакцинации две дозы получили почти 124 тысячи человек. Всего в Украине сделали 1 132 821 прививку.
Во вторник в стране прививки гражданам делали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.
Больше всего прививок сделали в Киеве (1878) и Донецкой области (1322), а меньше всего – в Сумской (146).