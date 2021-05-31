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Главная » Мир » Экономика
18:25 31 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цены на нефть выросли перед встречей ОПЕК+

Завтра состоится заседание ОПЕК+, на котором могут сохранить решение по увеличению добычи с июля на 840 тысяч баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть эталонных марок растут в преддверии министерского заседания ОПЕК+, которое состоится 1 июня.

Так, утром в понедельник, 31 мая стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила $69 за баррель (+0,55%).

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла $66,7 за баррель (+0,6%).

За прошлую неделю Brent подорожала на 4,8%, WTI – на 4,3%.

Отметим, на заседании ОПЕК+ завтра могут сохранить решение по увеличению добычи с июля на 840 тысяч баррелей в сутки.

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Тэги: нефть, опек
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