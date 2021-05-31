На МКС обнаружена пробоина от космического мусора

Специалисты не знают, когда была повреждена робототехническая рука. Несмотря на пробоину, она продолжает работу.

Часть Международной космической станции (МКС) оказалась повреждена космическим мусором. Так, была пробита тепловая изоляция и повреждена нижняя стрела титановой робототехнической руки Canadarm2, пишет Science Alert.

Когда именно произошло повреждение, специалисты сказать затрудняются. Впервые это было замечено во время плановой проверки 12 мая.

«Результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной. Повреждение ограничено небольшой частью стрелы и теплового одеяла», – заявили ученые из Канадского космического агентства (CSA), работавшие совместно со специалистами NASA.

Эксперты также добавили, что Canadarm2 продолжает проводить запланированные операции.

По информации издания, в 2020 году МКС пришлось три раза выполнить аварийные маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором на высоте около 400 километров.

«Примерно 130 миллионов фрагментов антропогенного материала размером меньше миллиметра сейчас вращаются вокруг Земли. Эта оценка не включает природную космическую пыль», – заявили в Европейском космического агентстве.





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