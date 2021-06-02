Роналду не попал в символическую сборную Лиги чемпионов
УЕФА представил символическую сборную сезона-2020/21 в Лиге чемпионов. В состав включены 23 футболиста.
Победитель турнира «Челси» делегировал в символическую сборную семь игроков. Финалист – «Манчестер Сити» – представлен пятью футболистами.
Примечательно, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошел в число номинантов. Напомним, туринцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Порту».
Сборная сезона в Лиге чемпионов:
Вратари: Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Менди («Челси»)
Защитники: Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл (все – «Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос (ПСЖ), Алаба ( «Бавария»)
Полузащитники: Жоржиньо, Маунт, Канте (все – «Челси»), Де Брюйне, Гюндоган, Фоден (все – «Манчестер Сити»), Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»)
Нападающие: Холанд («Боруссия» Д), Мбаппе, Неймар (оба – ПСЖ), Левандовски («Бавария»), Бензема («Реал»), Месси («Барселона»).
Новости по теме
В последний раз подобное происходило в сезоне-2004/2005. С тех пор хотя бы один из этих игроков выходил со своими командами в четвертьфинальную стадию турнира.
УЕФА представил пятерку самых красивых голов завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов по итогам голосования болельщиков.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал десятку лучших голов Лиги Чемпионов сезона-2018/19.