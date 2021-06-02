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00:11 02 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду не попал в символическую сборную Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную сезона-2020/21 в Лиге чемпионов. В состав включены 23 футболиста.

Победитель турнира «Челси» делегировал в символическую сборную семь игроков. Финалист – «Манчестер Сити» – представлен пятью футболистами.

Примечательно, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошел в число номинантов. Напомним, туринцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Порту».

Сборная сезона в Лиге чемпионов:

Вратари: Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Менди («Челси»)

Защитники: Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл (все – «Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос (ПСЖ), Алаба ( «Бавария»)

Полузащитники: Жоржиньо, Маунт, Канте (все – «Челси»), Де Брюйне, Гюндоган, Фоден (все – «Манчестер Сити»), Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»)

Нападающие: Холанд («Боруссия» Д), Мбаппе, Неймар (оба – ПСЖ), Левандовски («Бавария»), Бензема («Реал»), Месси («Барселона»).

Источник:
Тэги: футбол, Криштиану Роналду, Лига чемпионов УЕФА
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