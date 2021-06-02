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Главная » Украина » Общество
03:22 02 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экономика Украины восстанавливается после спада, – НБУ

Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) в апреле 2021 года вырос на 18,3%. Рост превысил падение в апреле прошлого года.

В обзоре Национального банка Украины за май 2021 года отмечается, что с начала года (за январь-апрель) ИПБО увеличился на 1,5%.

«Существенной причиной был эффект базы сравнения – в прошлом году в этот период действовал жесткий локдаун как в Украине, так и в большинстве стран мира, что негативно сказалось на внутреннем и внешнем спросе. Впрочем, и без учета базы сравнения экономическая активность продолжала восстанавливаться», – говорится в обзоре НБУ.

В Нацбанке также отметили, что восстановление было обусловлено менее жесткими, чем в прошлом году, карантинными ограничениями, их введением только в отдельных областях (карантин «красных зон») и приспособлением населения и бизнеса к работе в таких условиях. Дополнительным фактором была благоприятная внешняя конъюнктура.

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Тэги: Национальный банк, экономический спад
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