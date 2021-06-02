В Китае из заповедника сбежало стадо слонов – уничтожают все на своем пути

Убытки от повреждений составили миллион долларов.

Из заповедника в провинции Юньнань в апреле сбежало стадо из 15 слонов. Они уже преодолели полтысячи километров. Животные идут через поля и деревни, вытаптывая посевы и разрушая сараи. Во вторник, 1 июня, власти заявили, что стадо находится в 20 километрах от Куньмина — столицы провинции. В городе живут почти семь миллионов человек, пишет The Guardian.

Слоны уничтожили 56 гектаров посевов и нанесли убытки в миллион долларов. За передвижением стада следят власти и сотни специально мобилизованных людей, которые следят за общественной безопасностью. Жители провинции пытаются направлять стадо едой и блокируют им путь грузовиками. Информации о жертвах нет.

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