NASA отправит две миссии на Венеру
Американское Национальное космическое агентство NASA в 2028-2030 годах отправит две миссии для изучения планеты Венера.
Отмечается, что полеты к ближайшему соседу-планете Земли осуществят, чтобы понять, «как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками Земли».
Так, в рамках DAVINCI+ ученые планируют изучить состав атмосферы Венеры, чтобы определить, как она сформировалась и развивалась, а также чтобы выяснить, был ли когда-то на планете океан.
Во время миссии VERITAS сотрудники NASA намерены создать карту поверхности Венеры, чтобы изучить геологическую историю планеты, а также установить причины, по которым Венера развивалась не так, как Земля.
Как сообщается, на подготовку к двум полетам на Венеру, которые станут первыми за последние 50 лет, агентство выделит около миллиарда долларов.
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