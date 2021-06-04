В Сербии взорвались склады с боеприпасами
На заводе находились около 30 рабочих, все укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.
В Сербии этой ночью, 4 июня около 01:30 утра по местному времени, на заводе Слобода оборонно-промышленного комплекса начался пожар и взорвались склады с боеприпасами. Об этом сообщает Novosti.rs.
Завод находится на окраине города Чачак в центральной части страны. На время начала пожара на заводе находились около 30 рабочих, которые укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.
«Большинство рабочих, которые работали во время взрыва, были эвакуированы, а некоторые из них все еще находятся в здании, но их перевели в безопасную часть. Окружающие здания были эвакуированы, и взрывы снова усилились», – говорится в сообщении.
Взрывы продолжались всю ночь. Утром в Чачаке все еще клубится густой дым, пожар еще не потушен и слышны взрывы.
Местные жители рассказывают, что на автомобилях видны повреждения, в некоторых домах были выбиты окна.
#cacak #sloboda pic.twitter.com/Aeya1Vdbcz
— Aleksandar Djokic (@djokicaleksanda) June 4, 2021
Новости по теме
С помощью диверсии на объекте в Натанзе Израиль пытается сорвать переговоры по ядерной сделке, считают в Иране.
Мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги и правой поясничной области.
Сербское правительство заявило, что президента Александра Вучича и членов его семьи годами незаконно прослушивали более 1500 раз. Но тех, кто за ними стоит, официально не назвали.