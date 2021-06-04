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16:40 04 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Сербии взорвались склады с боеприпасами

На заводе находились около 30 рабочих, все укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.

В Сербии этой ночью, 4 июня около 01:30 утра по местному времени, на заводе Слобода оборонно-промышленного комплекса начался пожар и взорвались склады с боеприпасами. Об этом сообщает Novosti.rs.

Завод находится на окраине города Чачак в центральной части страны. На время начала пожара на заводе находились около 30 рабочих, которые укрылись в бетонном подвале. Местные жители в прилегающих районах были эвакуированы.

«Большинство рабочих, которые работали во время взрыва, были эвакуированы, а некоторые из них все еще находятся в здании, но их перевели в безопасную часть. Окружающие здания были эвакуированы, и взрывы снова усилились», – говорится в сообщении.

Взрывы продолжались всю ночь. Утром в Чачаке все еще клубится густой дым, пожар еще не потушен и слышны взрывы.

Местные жители рассказывают, что на автомобилях видны повреждения, в некоторых домах были выбиты окна.

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Тэги: взрыв, Сербия, боеприпасы
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