СНБО рассмотрит санкции против нардепов – СМИ
Заседание Совбеза должно начаться в 14:00. Всего на рассмотрение вынесут восемь вопросов.
СНБО на заседании в пятницу, 4 июня, может ввести санкции против пяти действующих народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.
Также, по данным СМИ, на заседании рассмотрят санкции в отношении 11 российских артистов, которые выступали в Крыму, ряда «земельных махинаторов» и сторонников Александра Лукашенко в Беларуси.
Заседаний должно начаться в 14:00.
В СНБО сообщают, что в повестке заседания вопросы углубления сотрудничества с НАТО, а также отчеты о выполнении предыдущих решений Совбеза.
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