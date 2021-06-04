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12:00 04 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СНБО рассмотрит санкции против нардепов – СМИ

Заседание Совбеза должно начаться в 14:00. Всего на рассмотрение вынесут восемь вопросов.

СНБО на заседании в пятницу, 4 июня, может ввести санкции против пяти действующих народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

Также, по данным СМИ, на заседании рассмотрят санкции в отношении 11 российских артистов, которые выступали в Крыму, ряда «земельных махинаторов» и сторонников Александра Лукашенко в Беларуси.

Заседаний должно начаться в 14:00.

В СНБО сообщают, что в повестке заседания вопросы углубления сотрудничества с НАТО, а также отчеты о выполнении предыдущих решений Совбеза.

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Тэги: санкции, снбо, нардепы
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